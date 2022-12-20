Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:21, 20 декабря 2022Среда обитания

Названы крупные города России с подешевевшей арендой квартир

«Авито Недвижимость»: аренда квартир в Москве подешевела на 26,6 процента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ноябре 2022 года среди крупных городов России аренда квартир больше всего подешевела в Москве — стоимость снизилась на 26,6 процента. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости», оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что долгосрочная аренда в некоторых городах стала доступнее из-за снижения платежеспособности населения. В итоге арендодатели стали предоставлять скидки. Городом с подешевевшей арендой также назвали Сочи, где отрицательная динамика достигла 25 процентов. Топ-3 списка замкнул Ростов-на-Дону — там ставка аренды снизилась на 21,4 процента.

В Калининграде за месяц аренда подешевела на 15,2 процента, в Ставрополе — на 15 процентов. Краснодар отметился снижением на 13 процентов. Отрицательную динамику в 12 процентов зафиксировали в Красноярске и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге аренда стала дешевле на 10,6 процента.

Ранее в «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в ноябре 2022 года за год подешевела долгосрочная аренда квартир в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Заметнее всего ставка в центре столицы снизилась в Хамовниках — на 54,3 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS
В Москве стало проще снять жилье
Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков
Военный потенциал Северной Кореи оценили
Выпуск нового флагмана Samsung сорвали
Блогерша Lerchek обвинила химчистку в порче вещей на полмиллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.