Названы крупные города России с подешевевшей арендой квартир

«Авито Недвижимость»: аренда квартир в Москве подешевела на 26,6 процента

В ноябре 2022 года среди крупных городов России аренда квартир больше всего подешевела в Москве — стоимость снизилась на 26,6 процента. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости», оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что долгосрочная аренда в некоторых городах стала доступнее из-за снижения платежеспособности населения. В итоге арендодатели стали предоставлять скидки. Городом с подешевевшей арендой также назвали Сочи, где отрицательная динамика достигла 25 процентов. Топ-3 списка замкнул Ростов-на-Дону — там ставка аренды снизилась на 21,4 процента.

В Калининграде за месяц аренда подешевела на 15,2 процента, в Ставрополе — на 15 процентов. Краснодар отметился снижением на 13 процентов. Отрицательную динамику в 12 процентов зафиксировали в Красноярске и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге аренда стала дешевле на 10,6 процента.

Ранее в «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в ноябре 2022 года за год подешевела долгосрочная аренда квартир в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Заметнее всего ставка в центре столицы снизилась в Хамовниках — на 54,3 процента.