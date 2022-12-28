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07:44, 28 декабря 2022Экономика

В России подорожали подержанные автомобили

«Ъ»: в 2022 году автомобили с пробегом в России подорожали на 37%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Автомобили с пробегом в России за 2022 год выросли в цене на 37 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, больше всего подорожали автомобили возрастом до трех лет — сегмент пострадал от увеличения сроков владения авто. Однако осенью он начал пополняться за счет параллельного импорта.

По данным «Автостата», в декабре средняя цена подержанного автомобиля достигла 1,33 миллиона рублей. «Авто.ру» рассказали о росте средней стоимости б/у автомобилей на 35 процентов, до 1,4 миллиона рублей. «Дрома» отмечает, что по сравнению с началом года б/у машины прибавили в цене около 30 процентов, и средняя цена достигла 1,3 миллиона рублей.

Ранее Минпромторг сообщил. что в настоящее время в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей, а главные производители планируют увеличить выпуск, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

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Юлия Мискевич
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