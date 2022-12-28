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13:38, 28 декабря 2022Россия

Под Москвой два человека погибли в массовом ДТП

В подмосковном Воскресенске два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В подмосковном городском округе Воскресенск два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, массовая авария произошла днем в среду, 28 декабря, неподалеку от населенного пункта Лопатинский Рудник.

В результате происшествия еще три человека получили травмы. Их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве 10 человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и КамАЗа. В результате происшествия травмы получили водитель автобуса и девять его пассажиров. На кадрах с места события видно, что он врезался в прицеп КамАЗа.

По факту ДТП проводилась проверка.

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Анна Щербакова
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