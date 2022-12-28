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09:55, 28 декабря 2022Моя страна

В Тюменской области пройдет новогодний бал в стиле XIX века

В городе Ялуторовск пройдет новогодний бал «Танцующий город Декабристов»

Фото: Shutterstock

В городе Ялуторовск Тюменской области пройдет новогодний бал «Танцующий город Декабристов». К этой исторической реконструкции в стиле XIX века готовились четыре месяца. Об этом сообщает департамент культуры региона в своем Telegram-канале.

Четыре месяца участники проекта занимались изучением историко-бытовых танцев — вальс, полонез, мазурка, кадриль — чтобы поделиться успехами с гостями праздника.

Существует устойчивое высказывание «Ялуторовск — город декабристов». В городе это объясняют тем, что здесь с 1829 по 1856 годы отбывали ссылку девять декабристов. Они занимались посвящением, культурой, устраивали салонные вечера.

Бал может посетить любой желающий. В рамках проекта для гостей пройдут открытые бесплатные мастер-классы по историко-бытовым танцам.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 31 декабря по 3 января будет проходить фестиваль новогодних каникул «Терра зима 2023». Жителей и гостей столицы Башкирии будут ждать выступления артистов, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные активности на свежем воздухе.

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Алина Гончарова
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