Восемь россиян пострадали при столкновении маршрутки с трамваем

В Барнауле восемь человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем

В Барнауле восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутки с трамваем. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 декабря.

ДТП произошло на пересечении двух улиц в центре российского города. Сотрудники Госавтоинспекции начали работу на месте происшествия.

Помощник прокурора по Алтайскому краю Мария Антошкина рассказала, что на место также выехал прокурор Барнаула Максим Маковеев. Кроме того, после ДТП с участием общественного транспорта была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения.

О состоянии пострадавших данных пока нет.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще 8 пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Дагестане. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Водитель КамАЗа врезался в маршрутку и задел еще три легковых автомобиля.