Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 28 декабря 2022Бывший СССР

В Минске началась отработка мероприятий по переводу с мирного на военное время

Минская военная комендатура проводит мероприятия по переводу с мирного на военное время

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Минске военная комендатура отрабатывает мероприятия по переводу с мирного на военное время, сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», — сказано в заявлении ведомства.

Минобороны утоняет, что основной целью мероприятий является проверка знаний военных, а также оценка их действий во время приведения воинской части в высшие степени боевой готовности.

Ранее в Белоруссии началась подготовка персонала самолетов, которые способны применять специальные боеприпасы. В Минобороны республики отметили, что происходит обучение летного и летно-технического состава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Цены на нефть перешли к падению
Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы
На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй
Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России
Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили
ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии готовивших теракт проукраинских боевиков
Непобежденный американский боксер-чемпион попал под арест
Цены на газ в Европе резко упали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.