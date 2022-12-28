В Минске началась отработка мероприятий по переводу с мирного на военное время

Минская военная комендатура проводит мероприятия по переводу с мирного на военное время

В Минске военная комендатура отрабатывает мероприятия по переводу с мирного на военное время, сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», — сказано в заявлении ведомства.

Минобороны утоняет, что основной целью мероприятий является проверка знаний военных, а также оценка их действий во время приведения воинской части в высшие степени боевой готовности.

Ранее в Белоруссии началась подготовка персонала самолетов, которые способны применять специальные боеприпасы. В Минобороны республики отметили, что происходит обучение летного и летно-технического состава.