В Белоруссии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

В МИД Белоруссии заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук заявил, что республика готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Его цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

«Минск неоднократно выполнял благородную миссию быть местом для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана», — рассказал он.

Назарук также упомянул выход Киева из ряда соглашений с Минском. Замминистра подчеркнул, что Белоруссия всегда была ключевым элементом на «европейской карте безопасности». По его словам, разрыв соглашений с украинской стороны не является инициативой республики.

Ранее посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич заявил, что Белоруссия могла бы стать площадкой для переговоров по разрешению кризиса на Украине. «Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», — добавил он. Йозич утверждает, что Ватикан будет прилагать к переговорному процессу усилия, в том числе может предоставить территорию и площадки.