Назван страх украинских беженцев в Ирландии

Irish Examiner: украинские беженцы боятся жаловаться на плохие условия жизни в Ирландии

Национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен рассказала, что многие беженцы в Ирландии отказываются жаловаться на неудовлетворительные условия проживания в местных отелях из-за страха, что их выселят. Такой информацией она поделилась в материале для Irish Examiner.

По словам общественницы, большинство отелей в стране «безупречно» оказывают свои услуги, однако контролировать пять сотен заведений, предоставляющих жилье беженцам, достаточно трудно.

Издание опубликовало ряд жалоб украинцев, поступивших в местный Департамент по интеграции и равноправию.

Так, один из беженцев пожаловался на то, что украинцев не обеспечивали едой в месте проживания, и им приходилось проходить «километр через город до другого отеля, чтобы поесть».

Другая претензия касалась плохой вентиляции, а также отсутствия зоны отдыха. «Нет подходящего места для хранения одежды или вещей, а также уединения», — сказано в отзыве.

В ноябре украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было. «Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», — посетовала украинка.