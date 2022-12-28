В Армении пригрозили блокадой российской военной базы

Член НДП пригрозил блокировать российскую базу в Гюмри, если не откроют Лачинский коридор

Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ в Гюмри, если Лачинский коридор не будет открыт. С такой угрозой выступил член политического движения «Национальнo-демократический полюс» (НДП) Ваге Гаспарян. Его слова приводит Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Если в ближайшие дни коридор не будет открыт, то мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. С этой целью "Полюс (НДП)" проведет обсуждения с теми политическими кругами Армении, оценки которых по линии блокады Карабаха русскими совпадают с нашими», — сказал он.

По его словам, «российская военная база будет окружена так же, как и окружен Карабах».

Ранее армянские власти рассказали о ситуации в Лачинском коридоре, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы уже более 20 дней не контролируют коридор.