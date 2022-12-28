Молодого россиянина осудили на девять лет за убийство старшего брата после драки

В Магадане осудили на 9 лет 19-летнего юношу, зарезавшего старшего брата во время застолья

В Магадане суд приговорил к девяти годам лишения свободы 19-летнего местного жителя за убийство 33-летнего родственника во время застолья. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Магаданской области.

Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 13 марта фигурант выпивал со старшим братом в квартире на набережной реки Магаданки. Они поссорились, тогда осужденный стал драться с потерпевшим, а затем взял нож и зарезал его, нанеся несколько ударов в шею.

Ранее стало известно, что на Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа.