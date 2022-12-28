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11:47, 28 декабря 2022Россия

БТР с российскими пограничниками подорвался на мине в Курской области

Mash: БТР с российскими пограничниками подорвался на мине в Курской области

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Бронетранспортер (БТР) с российскими пограничниками подорвался на украинской мине в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в районе пограничного пункта «Крупец». В результате подрыва у бронетранспортера оторвало колесо, двоих военнослужащих госпитализировали. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у другого — перелом левой ноги.

Помимо этого, вечером 27 декабря беспилотник и квадрокоптер Вооруженных сил Украины пересекли границу и сбросили бомбы в Рыльском и Глушковском районах, сообщает Mash. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, зафиксировали три прилета, в происшествии никто не пострадал.

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Варвара Родикова
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