Тело 18-летнего россиянина обнаружили возле строящейся многоэтажки

В Улан-Удэ возле строящегося 18-этажного дома обнаружили тело 18-летнего молодого человека

В Улан-Удэ возле строящегося 18-этажного дома обнаружили тело 18-летнего молодого человека. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

Мертвого россиянина нашел рабочий. Следователи предположили, что юноша перелез через ограждение на территорию строящейся многоэтажки, поднялся на крышу, с которой спустя некоторое время сорвался вниз.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, юноша находился стройке один. В причинах случившегося начали разбираться специалисты, отрабатываются все возможные версии трагедии. Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что под Тюменью 17-летний подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме. После этого в здание ограничили доступ и включили его в реестр потенциально опасных объектов для жизни и здоровья несовершеннолетних.