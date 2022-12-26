Российский подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме

В Тюменской области подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме

Российский подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме. Инцидент произошел под Тюменью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что несовершеннолетний 2005 года рождения неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в селе Уват, что впоследствии стало причиной смерти ребенка», — заявили в надзорном ведомстве.

После этого в здание ограничили доступ и включили его в реестр потенциально опасных объектов для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Бесхозные здания, не контролируемые администрациями, обнаружили и в других областных муниципалитетах — в их число вошли Тюмень и Тюменский район. Сотрудники ведомства поспособствовали тому, чтобы местные власти закрыли доступ в 23 подобных объекта.

Ранее сообщалось, что подросток из Кемеровской области ушел в школу и не вернулся домой, решив переночевать в заброшенном доме. Сотрудники правоохранительных органов искали ребенка всю ночь.