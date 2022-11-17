Российский подросток прогулял школу и остался ночевать в заброшенном доме

В Анжеро-Судженске Кемеровской области 14-летний подросток ушел в школу и не вернулся

В Кемеровской области подросток ушел в школу и не вернулся, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. В полицию обратилась россиянка и рассказала, что ее 14-летний сын не появлялся на уроках и не вернулся домой. Родители пытались найти его самостоятельно, но безуспешно.

Сотрудники правоохранительных органов искали мальчика всю ночь. Утром в отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что увидела пропавшего подростка на улице и отвела его в учебное заведение. По предварительным данным, мальчик провел ночь в заброшенном доме. Полицейские выясняют, почему он ушел из дома.

В январе в Камышинском районе Волгоградской области по дороге в школу пропала15-летняя девочка.