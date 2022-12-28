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14:04, 28 декабря 2022Ценности

Бузова похвасталась фигурой после похудения

Российская певица Ольга Бузова похудела до 26 размера одежды и похвасталась результатом
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: @buzova86

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова похвасталась результатом после похудения. Кадры преображения появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фотографиях знаменитость позирует перед зеркалом в майке и брюках черного цвета с расклешенными штанинами. Певица отметила, что ей удалось похудеть до 26 размера одежды (российский 42 — прим. «Ленты.ру»).

«Просто счастья полные штаны! (...) У меня 26-й размер, девочки! Ну, не 25, конечно, но не 27 и не 28», — поделилась звезда своими впечатлениями, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Ранее Ольга Бузова нашла новый способ сбросить лишний вес и рассказала о нем под откровенным фото. Ведущая призналась, что отправилась в баню вместе с приятельницей в надежде похудеть.

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Карина Черных
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