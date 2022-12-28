Российские банки начали запускать кешбэк за покупки по СБП

«Известия»: российские банки начали запускать кешбэк за покупки по QR-кодам через СБП

Российские банки начали вводить кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Об этом в среду, 28 декабря, пишут «Известия».

В частности, кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк, к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в размере 1,5 процента от суммы покупки в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара». С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ. Различные варианты стимулирования своих клиентов по таким покупкам прорабатывают в ВТБ и в «Открытии».

В Центробанке (ЦБ) изданию заявили ,что приветствуют решения банков и торговых компаний, направленные на стимулирование платежей через СБП.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что регулятор думает над созданием автономного фонда поддержки банков, чтобы они «могли сами себя спасать».