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02:03, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

«Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных пользователей

PR-директор Зубенина: «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных пользователей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Агрегатор такси «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки личных данных пользователей и водителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на PR-директора сервиса Екатерину Зубенину.

По ее словам, в публичный доступ попали обезличенные телефонные номера и показатели совершенных с помощью сервиса поездок. Зубенина рассказала, что злоумышленники угрожали компании выложить в открытый доступ более расширенную информацию.

Она сообщила, что «Ситимобил» с 23 декабря проводит внутреннее расследование. Кроме того, по ее словам, в течение 24 часов в Роскомнадзор направили уведомление об утечке, а в течение 72 часов письмо о принятых мерах для защиты информации в соответствии с российским законом.

Зубенина отметила, что большинство номеров уже были ранее слиты в открытый доступ, но подчеркнула, что это не снижает ответственности компании.

Ранее об утечках данных водителей «Ситимобила» заявили Telegram-каналы. Сообщалось, что в открытом доступе оказалось четыре тысячи сканов паспортов сотрудников сервиса такси. В компании подтвердили факт утечки данных и пообещали применить к ответственным дисциплинарное взыскание.

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Марина Совина
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