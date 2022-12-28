PR-директор Зубенина: «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных пользователей

Агрегатор такси «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки личных данных пользователей и водителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на PR-директора сервиса Екатерину Зубенину.

По ее словам, в публичный доступ попали обезличенные телефонные номера и показатели совершенных с помощью сервиса поездок. Зубенина рассказала, что злоумышленники угрожали компании выложить в открытый доступ более расширенную информацию.

Она сообщила, что «Ситимобил» с 23 декабря проводит внутреннее расследование. Кроме того, по ее словам, в течение 24 часов в Роскомнадзор направили уведомление об утечке, а в течение 72 часов письмо о принятых мерах для защиты информации в соответствии с российским законом.

Зубенина отметила, что большинство номеров уже были ранее слиты в открытый доступ, но подчеркнула, что это не снижает ответственности компании.

Ранее об утечках данных водителей «Ситимобила» заявили Telegram-каналы. Сообщалось, что в открытом доступе оказалось четыре тысячи сканов паспортов сотрудников сервиса такси. В компании подтвердили факт утечки данных и пообещали применить к ответственным дисциплинарное взыскание.