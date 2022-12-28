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06:06, 28 декабря 2022Мир

США задумали ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за коронавируса

Bloomberg: США из-за коронавируса могут ввести новые требования к прибывающим из Китая

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти США рассматривают возможность введения новых требований к гражданам, прибывающим из Китая, в связи со вспышкой в КНР коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в администрации Соединенных Штатов.

Отмечается, что среди мер могут быть обязательное тестирование на COVID-19 прибывших в США из Китая, а также наблюдение за туристами после въезда на американскую территорию.

Ранее стало известно, что новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами.

Также сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января.

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Марина Совина
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