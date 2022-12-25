Ученые назвали вызвавшие вспышку COVID-19 в Китае штаммы

GISAID: новая волна коронавируса в Китае вызвана уже известными в мире штаммами

Новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на GISAID.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант», — заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

Представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая данные оказались похожими на некоторые из тех, которые уже были в базе GISAID. В частности, речь идет о субвариантах «омикрона» BF.7 и BA.5.2, которые фиксировали в том числе в США и России.

По словам научного сотрудника центра обработки данных GISAID Себастьяна Маурера-Строга, Гуанчжоу выявили несколько завозных случаев заражения BA.5.2, а вспышка во Внутренней Монголии произошла из-за варианта BF.7 и распространилась оттуда на Пекин.

Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. «Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.