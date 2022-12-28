Вирусолог предсказала появление новых вариантов COVID-19 из-за вспышки в Китае

Вирусолог Копманс предсказала появление новых вариантов COVID-19 из-за вспышки в Китае

Голландский вирусолог Марион Копманс предсказала, что резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае не представляет серьезной угрозы для Нидерландов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что сейчас COVID-19 и так достаточно активно циркулирует в Европе.

«Однако при дальнейшем распространении вируса не исключено появление новых вариантов, способных преодолевать имеющийся на сегодняшний день иммунитет», — подчеркнула вирусолог.

До этого стало известно, что новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами. «На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант», — заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.