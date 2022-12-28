В России выявили 6202 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6202 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6202 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 781 026. Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране выявили 5197 случаев.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1873), Санкт-Петербурге (709) и Башкирии (327). Меньше всего — в Республике Алтай, Калмыкии и Адыгее (по 1 случаю), в Ненецком автономном округе (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1113. За этот же период 8 110 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 184 777.

За сутки в России зарегистрировали 56 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 393 548 человек.