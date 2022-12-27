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11:22, 27 декабря 2022Россия

В России выявили 5197 новых случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о 5197 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За минувшие сутки в России выявили 5197 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 769 627. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 26 декабря, число заболевших составило 5335 человек. 25 декабря в стране зафиксировали 6595 заразившихся коронавирусом, 24 декабря — 6986.

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки выявили в Москве (1076), Санкт-Петербурге (851) и Республике Башкортостан (320). Меньше всего — в Псковской и Смоленской областях (по 1 случаю), а также в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии и Республике Адыгее (по 2 случая). В Магаданской области, Чукотском автономном округе, Республике Алтай и в Северной Осетии заболевших нет.

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За сутки число госпитализаций составило 1262, что на 139 процентов превысило данные за прошлые сутки. За этот же период 7692 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 21 176 667 россиян.

Кроме того, за минувшие 24 часа умерли 59 человек. Общее число летальных случаев по стране достигло 393 492.

Ранее стало известно, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19. По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, это не влияет на тяжесть болезни, особенно в том случае, если пациент ранее вакцинировался от обеих инфекций.

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Константин Лысяков
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