В России выявили 6595 новых заболевших COVID-19, выздоровели 6176, скончались 52

За минувшие сутки в России выявили еще 6595 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 764 292. Новые данные передает в воскресенье, 25 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 декабря в стране зафиксировали 6986 зараженных. 23 декабря количество инфицированных составило 7409, 22 декабря — 7451.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1475), Санкт-Петербурге (973), Самарской области (247), Пермском крае (230), Свердловской области (206) и Московской области (179). Меньше всего — в Тверской, Новгородской, Сахалинской областях и Дагестане (по 11 заболевших), Брянской области (10), Астраханской области (8), Смоленской области (7), Чечне (6), Псковской области, Карачаево-Черкессии и Калмыкии (по 5 заболевших), на Камчатке (4), в Костромской области и Тыве (по 3 зараженных в каждом регионе), Адыгее, Северной Осетии — Алании и Магаданской области (по 2 человека).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 624. За этот же период 6176 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 163 398 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 52 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 393 383 летальных исхода.

Ранее российский терапевт Елена Черненко назвала отличия свиного гриппа от COVID-19. Медик объяснила, что течение и тяжесть COVID-19 и нынешнего агрессивного гриппа должно быть схожим, однако они все же имеют явные различия. По ее словам, при свином гриппе заболевший обычно страдает сильной головной болью и рвотой.