Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19

Терапевт Черненко предупредила, что при свином гриппе мучают головная боль и рвота

При свином гриппе заболевшего человека мучают сильная головная боль и рвота, предупредила терапевт Елена Черненко. Она назвала изданию «Доктор Питер» отличия свиного гриппа от COVID-19.

Врач отметила, что в России сейчас бушуют сразу два вируса — свиной грипп и новая коронавирусная инфекция. По ее словам, заболевшие часто паникуют, потому что не могут понять, какую именно болезнь подхватили. Черненко объяснила, что течение и тяжесть COVID-19 и нынешнего агрессивного гриппа могут быть схожими, но все же у них есть и явные различия.

Так, по ее словам, коронавирус не начинается с резкого повышения температуры, она нарастает постепенно. При гриппе ситуация диаметрально противоположная: температура поднимается стремительно до 39-40°С.

Первыми симптомами COVID-19 будут жидкий стул и боль в горле. Для гриппа боль в горле нетипична. Если вы заразились гриппом, то признаками будут головная боль, резкий подъем температуры до 39–40 градусов. Также для новых штаммов коронавируса нетипичен кашель в первые дни заболевания, скорее будут насморк и невысокая температура

Елена Черненко терапевт

Также симптомами свиного гриппа терапевт назвала сухой кашель, светобоязнь, головную боль и рвоту. Протекающий в тяжелой форме грипп, как и новая коронавирусная инфекция, может вызвать развитие вирусной пневмонии, предупредила врач. «Но на компьютерной томографии они выглядят по-разному. Пневмония при гриппе развивается на седьмой-восьмой день, при ковиде — на третий-пятый день болезни. У гриппа может быть осложнение и в виде бактериальной пневмонии, проявляющейся на 10-12-й день», — пояснила она.

Черненко заявила, что если уровень сатурации, измеренный пульсоксиметром, падает ниже 95 процентов, необходима срочная госпитализация. Температура 40°С и выше, не спадающая после приема жаропонижающего средства, а также затрудненное дыхание и одышка являются опасными симптомами, при которых нужно вызывать бригаду скорой помощи.

В сложившейся ситуации, когда врачи перегружены вызовами, и скорая может ехать к пациенту несколько часов, поможет телемедицина. «Врач может с пациентом послушать частоту дыхания, померить пульсоксиметром сатурацию, понять, какой кашель — сухой или влажный, дать грамотный совет и рекомендации, собрав анамнез. Наконец, просто успокоить человека», — подвела итог Черненко.

Ранее кандидат наук Ольга Абанина назвала признаки тяжелого течения свиного гриппа. При нем могут возникать даже судороги, предупредила она.