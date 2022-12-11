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01:10, 11 декабря 2022Забота о себе

Названы признаки тяжелого течения свиного гриппа

Кандидат наук Абанина: при тяжелом течении свиного гриппа могут возникать судороги

Фото: Pixabay

Декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина в беседе с Ura.ru назвала признаки, говорящие о тяжелом течении свиного гриппа у человека. По ее словам, в случае заболевания H1N1 у больного могут возникнуть судороги, заторможенность, а также головная боль.

«Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трех дней. Изменение со стороны нервной системы — заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», — заявила эксперт.

Абанина добавила, что у больных свиным гриппом может появиться кровь в мокроте, одышка в состоянии покоя, а также бледность лица или синюшный оттенок. Кроме того, у пациентов при кашле могут возникать боли в грудной клетке и снижаться артериальное давление. Наконец, у пожилых людей одним из осложнений тяжелого свиного гриппа может стать тромбоз, заключила она.

Ранее сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что для того, чтобы не заболеть свиным гриппом необходимо поддерживать микрофлору кишечника. По словам Сотниковой, для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны — они содержатся в костном бульоне.

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Марина Совина
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