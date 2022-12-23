В России выявили 7409 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7409 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7409 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 750 711. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 22 декабря, число новых заболевших составило 7451.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1698), Петербурге (1068) и Свердловской области (316). Меньше всего — в Карачаево-Черкессии (3 случая), а также в Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Туве (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1192. За этот же период 8275 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 149 218.

За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 277 человек.