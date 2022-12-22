В России выявили 7451 случай коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении в России за сутки 7451 случая коронавируса

В России за сутки выявили 7451 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 743 302. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 21 декабря, число новых заболевших составило 7442.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1709), Петербурге (1157) и Пермском крае (343). Меньше всего — в Карачаево-Черкессии (2 случая), а также в Ингушетии, на Камчатке и в Туве (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1212. За этот же период 9243 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 140 943.

За сутки умерли 54 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 220 человек.