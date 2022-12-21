В России выявили 7442 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7442 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7442 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 735 851. Об этом в среду, 21 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 20 декабря, число новых заболевших составило 5994.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1929), Петербурге (1157) и Свердловской области (340). Меньше всего — в Тыве, Кабардино-Балкарии (по 1 случаю), а также в Ингушетии, Ненецком округе и на Камчатке (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1341. За этот же период 8359 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 131 700.

За сутки умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 166 человек.