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11:10, 20 декабря 2022Россия

В России выявили 5994 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5994 случаев коронавируса за сутки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России за сутки выявили 5994 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 728 409. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 19 декабря, число новых заболевших составило 6341.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (1231), Москве (940) и Свердловской области (343). Меньше всего — в Северной Осетии и Адыгее (по одному случаю), а также в Магаданской области и Ингушетии (по два случая).

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За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1564. За этот же период 8109 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 123 341. За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 107 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самое распространенное вирусное заболевание в России.

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Марк Леонов
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