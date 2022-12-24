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11:02, 24 декабря 2022Россия

В России выявили 6986 новых заболевших COVID-19

В России выявили 6986 новых заболевших COVID-19, выздоровели 8004, скончались 54

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

За минувшие сутки в России выявили еще 6986 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 757 697. Новые данные передает в субботу, 24 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 декабря количество инфицированных составило 7409, 22 декабря — 7451. 21 декабря в стране было выявлено 7442 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1622), Санкт-Петербурге (997), Свердловской области (261), Самарской области (242), Пермском крае (223) и Московской области (172).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1108. За этот же период 8004 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 157 222 россияна. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 54 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 был зафиксирован всего 393 331 летальный исход.

Ранее российский врач Андрей Осипов рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19. При этом он отметил, что это происходит очень редко. Кроме того, медик заявил, что одновременное заражение обеими серьезными респираторными инфекциями не влияет на тяжесть протекания болезни.

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Варвара Кошечкина
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