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11:10, 26 декабря 2022Россия

В России выявили 5335 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5335 случаев коронавируса

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

В России за сутки выявили 5335 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 764 292. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 25 декабря, число новых заболевших составило 6595.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1475), Санкт-Петербурге (973) и Свердловской области (206). Меньше всего — в Магаданской области (2 случая), а также в Туве, Ингушетии и Ненецком автономном округе (по 3 случая).

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За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 624. За этот же период 6176 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 163 398. За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 383 человека.

Ранее ученые Оксфордского университета раскрыли, что молнупиравир способствует более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19, которые принимали его в домашних условиях.

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Марк Леонов
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