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00:36, 26 декабря 2022Наука и техника

Раскрыта эффективность молнупиравира в сокращении длительности COVID-19

The Lancet: молнупиравир сокращает длительность COVID-19 на четыре дня

Фото: Shutterstock

Ученые Оксфордского университета раскрыли, что молнупиравир способствует более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19, которые принимали его в домашних условиях. Результаты исследования публикованы в журнале The Lancet.

Предыдущие исследования с участием невакцинированных людей до появления варианта омикрон показали, что молнупиравир эффективен для снижения риска госпитализаций у пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал его использование для пациентов с самым высоким риском госпитализации. Новое исследование было проведено среди вакцинированных людей, которые подвергались воздействию омикронного варианта.

Специалисты проанализировали данные о более чем 25 тысячах участников старше 18 лет, которые подвергались повышенному риску госпитализации или смерти. Их возраст либо превышал 50 лет, либо они были моложе, но имели сопутствующие заболевания, которые могли повысить риск тяжелого течения COVID-19. Пациенты имели подтвержденную инфекцию омикрон COVID-19 и плохо себя чувствовали в течение пяти или менее дней до начала испытания.

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12 821 человека получали молнупиравир в дозе 800 миллиграмм два раза в день в течение пяти дней в дополнение к стандартной терапии. Контрольная группа, в которую вошло 12 962 человека, получали только стандартное лечение. Специалисты не выявили связи между применением молнупиравира и снижения вероятности госпитализации или смерти. Серьезные нежелательные явления были зарегистрированы у 50 (0,4 процента) из 12 774 участников в группе молнупиравира и у 45 (0,3 процента) из 12 934 в группе плацебо.

Однако участники, получавшие молнупиравир, через 28 дней сообщали о более благоприятных вторичных исходах наблюдения. Медиана продолжительности болезни у пациентов, принимавших молнупиравир, составила девять дней по сравнению с 15 днями в контрольной группе. Используя статистическое моделирование, авторы обнаружили, что пациенты, принимавшие молнупиравир, выздоравливали в среднем на 4,2 дня быстрее по сравнению с пациентами в контрольной группе.

По словам авторов, молнупиравир является ценным препаратом, если рассматривать его как средство, смягчающее нагрузку на службы здравоохранения. В то же время использование противовирусных препаратов для лечения пациентов, которым они вряд ли принесут пользу, сопряжено с риском развития лекарственной устойчивости ко многим другим средствам, включая антибактериальные препараты.

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Александр Еникеев
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Раскрыта эффективность молнупиравира в сокращении длительности COVID-19
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