Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 28 декабря 2022Россия

Пригожин ответил на вопрос о проверке в отношении него по уголовным статьям

Владелец ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что делу против него «не дали хода»
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Проверка в отношении руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина не привела к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщил сам владелец ЧВК в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

По словам бизнесмена, ему известно о начале поверки по статьям 359 УК («Наемничество») и 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), однако, как ответил на вопрос журналистов издания «Осторожно, Media» Пригожин, «делу ход не дали».

При этом он заявил, что готов лично поговорить с теми, кого «что-то не устраивает». «Я придумал, я создал, и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении», — подытожил он.

В конце сентября предприниматель и владелец компании «Конкорд» Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

Однако ранее он официально отрицал причастность к ЧВК и подавал иски против СМИ, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом. В настоящее время функционирование ЧВК не регулируется на уровне законодательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Туристов массово эвакуировали из-за затоплений в популярной пляжной стране
В США оценили влияние ЗРК Patriot на возможности Украины
Зеленский рассказал о «моральной ржавчине под крестами» канонической УПЦ
Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Минэкономразвития оценило спад ВВП России
В Бельгии предложили спасти планету с помощью человеческих волос
Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры
Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых субъектов России
Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.