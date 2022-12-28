Пригожин ответил на вопрос о проверке в отношении него по уголовным статьям

Владелец ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что делу против него «не дали хода»

Проверка в отношении руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина не привела к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщил сам владелец ЧВК в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

По словам бизнесмена, ему известно о начале поверки по статьям 359 УК («Наемничество») и 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), однако, как ответил на вопрос журналистов издания «Осторожно, Media» Пригожин, «делу ход не дали».

При этом он заявил, что готов лично поговорить с теми, кого «что-то не устраивает». «Я придумал, я создал, и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении», — подытожил он.

В конце сентября предприниматель и владелец компании «Конкорд» Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

Однако ранее он официально отрицал причастность к ЧВК и подавал иски против СМИ, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом. В настоящее время функционирование ЧВК не регулируется на уровне законодательства.