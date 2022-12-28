В США оценили попытки военной помощи Киеву

Подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал помощь Вашингтона Киеву бессмысленной

Помощь США для Киева можно рассмотреть как несущественную и бессмысленную. Так военные поставки и финансовые транши оценил в статье для издания 19FortyFive американский экс-подполковник Дэниел Дэвис.

«Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — говорится в материале автора. Он назвал мизерный масштаб поставок зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot причиной того, что не позволит раскрыть эффективность данных систем ПВО.

Дэвис добавил, что одной батареи ЗРК Patriot не будет достаточно даже для защиты столицы страны Киева, а обучение личного состава для новых систем займет по меньшей мере три месяца.

Ранее стало известно, что США помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) нацеливаться на места, где готовятся к запуску российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По информации издания NYT, отслеживать их сложно, «так как русские перемещают места запуска, от футбольных полей до парковок».