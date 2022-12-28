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17:34, 28 декабря 2022Мир

США уличили в помощи Киеву по нацеливанию на места запуска российских БПЛА

NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места, где готовятся к запуску российские БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) нацеливаться на места, где готовятся к запуску российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По информации издания, отслеживать их сложно, «так как русские перемещают места запуска, от футбольных полей до парковок».

NYT уличила американцев в том, что они стремятся ускорить внедрение новых технологий, предупреждающих о приближающихся роях беспилотников, чтобы повысить шансы Киева сбить их.

В материале газеты также говорится, что Белый дом предоставляет помощь Киеву в рамках расширенной программы Вашингтона, целью которой является лишение Ирана возможности производить боевые беспилотники и якобы поставлять их Москве «для использования на Украине».

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Варвара Кошечкина
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