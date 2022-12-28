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16:41, 28 декабря 2022Мир

В США захотели помешать Ирану экспортировать беспилотники в Россию

NYT: в Белом доме захотели помешать Ирану экспортировать беспилотники в Россию

Фото: IRGC / WANA / Handout / Reuters

Белый дом пытается лишить Иран возможности производить и поставлять боевые беспилотные летательные средства (БПЛА) в Россию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Мы ищем способы надавить на иранское производство БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и договоренностей с частными компаниями, производящими детали, которые затем используют иранцы», — цитирует издание пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенна Уотсона.

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По словам американского чиновника, Вашингтон готов предпринять дальнейшие шаги по ограничению доступа Ирана к новейшим технологиям в производстве дронов. Он также отметил, что планируется ужесточить санкционную политику в отношении компаний, якобы ответственных за экспорт этих беспилотников в Россию.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

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Глеб Бажуткин
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