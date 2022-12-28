Турист захотел сделать селфи на «Дороге смерти» в Таиланде и погиб

Турист пытался сфотографироваться в движущемся поезде в Таиланде, открыл вагон и выпал

В Таиланде на железной дороге, известной как ««Дорога смерти»», погиб турист, пытавшийся сделать селфи во время движения поезда. Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что мужчина хотел сфотографироваться, открыл дверь вагона, высунувшись наружу, но поскользнулся и выпал. Погибшего нашли на глубине восьми метров под железной дорогой. Полиция опознала его как 45-летнего жителя Новой Зеландии Патрика Уорда.

Во время происшествия поезд двигался очень медленно, поскольку проезжал по тому отрезку пути, где туристам позволено делать фотографии видов и наслаждаться природой. По данным полиции, тело туриста отправили на вскрытие. О случившемся проинформировали посольство Новой Зеландии в Бангкоке.

Ранее турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренной службы. Они попытались добраться к пострадавшему на лодке, однако им помешали сильные волны и скалистая местность.