Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:25, 28 декабря 2022Путешествия

Турист захотел сделать селфи на «Дороге смерти» в Таиланде и погиб

Турист пытался сфотографироваться в движущемся поезде в Таиланде, открыл вагон и выпал

Фото: Mara Brandl / Globallookpress.com

В Таиланде на железной дороге, известной как ««Дорога смерти»», погиб турист, пытавшийся сделать селфи во время движения поезда. Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что мужчина хотел сфотографироваться, открыл дверь вагона, высунувшись наружу, но поскользнулся и выпал. Погибшего нашли на глубине восьми метров под железной дорогой. Полиция опознала его как 45-летнего жителя Новой Зеландии Патрика Уорда.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Во время происшествия поезд двигался очень медленно, поскольку проезжал по тому отрезку пути, где туристам позволено делать фотографии видов и наслаждаться природой. По данным полиции, тело туриста отправили на вскрытие. О случившемся проинформировали посольство Новой Зеландии в Бангкоке.

Ранее турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренной службы. Они попытались добраться к пострадавшему на лодке, однако им помешали сильные волны и скалистая местность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову
Мобилизованного россиянина взяли под стражу за убийство начальника
Семь машин столкнулись в Москве и попали на видео
Распорядок дня Трампа публиковали без его ведома
iPhone 12 Pro упал с 26 этажа и не разбился
Российских депутатов попросили не хвастаться роскошью в соцсетях
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
В Турции увеличилось число отказов в ВНЖ для граждан России
В Центробанке рассказали о минусах импортозамещения
Турист захотел сделать селфи на «Дороге смерти» в Таиланде и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.