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15:32, 28 ноября 2022Путешествия

Турист захотел сделать необычное фото на Бали и едва не погиб

Detik Bali: турист сделал трюк ради фото на вершине скалы на Бали и едва не погиб

Фото: Michael Browk / Unsplash

Турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. Об этом сообщает местное издание Detik Bali.

Отмечается, что мужчина, отдыхавший на популярном индонезийском острове Нуса-Пенида, делал сальто на краю обрыва, пока его фотографировал гид. Очередной трюк путешественника вышел из-под контроля, и мужчина упал на землю с 40-метровой высоты, но чудом спасся.

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На место происшествия были вызваны сотрудники экстренной службы. Они попытались добраться к пострадавшему на лодке, однако им помешали сильные волны и скалистая местность.

В итоге одному из спасателей удалось спрыгнуть с лодки и погрузить мужчину на носилки. Истекавшему кровью туристу оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу. «Он сломал ногу и руку, и как, черт возьми, он выжил, я не могу вам сказать», — заявил один из очевидцев несчастного случая.

Ранее в сентябре турист из Новокузнецка погиб на Алтае, делая селфи. Сообщалось, что 43-летний россиянин упал с высокого камня в реку Катунь.

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Фариза Бацазова
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