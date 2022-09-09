На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей

На Алтае турист из Новокузнецка залез на высокий камень ради селфи и погиб, упав в реку

На Алтае 43-летний турист погиб, делая селфи, — он упал с высокого камня в реку Катунь. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ, передает РИА Новости.

Житель Новокузнецка приехал отдыхать с женой и друзьями на турбазу. В один из дней путешественники пошли гулять по берегу реки и начали фотографироваться.

Мужчина залез на камень ради селфи, поскользнулся и упал в воду. Очевидцы сразу же вызвали службу спасения.

Обнаружить тело погибшего удалось через несколько дней в шести километрах вниз по течению реки.

Ранее 1 сентября стало известно, что в Индии у водопада Рамдаха утонула почти половина членов одной семьи, которые пытались спасти свою родственницу, упавшую в воду по неосторожности. 14-летняя девочка вместе со своей старшей сестрой захотела сделать опасное селфи на вершине водопада, однако потеряла равновесие и сорвалась вниз, при этом неосторожность девушки также обернулась смертельным падением и для ее сестры.