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21:34, 28 декабря 2022Бывший СССР

Мэр украинского города пожаловался в СБУ из-за Деда Мороза на утреннике

Мэр города в Сумской области Украины обратился в СБУ из-за Деда Мороза на утреннике

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Gljballookpress.com

Мэр города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов пожаловался в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за утренника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что городской глава написал обращение, поскольку посчитал присутствие новогоднего персонажа неприемлемым во время конфликта с Россией и назвал праздник советско-пропагандистским шабашем.

Мэр также сохранил скриншоты сайта школы, на котором были опубликованы фотографии детей с Дедом Морозом, призвал установить организаторов мероприятия и провести необходимые проверки.

Ранее проукраинские активисты попытались запугать русскоговорящих детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома в Берлине. В связи с этим председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме направил властям ФРГ открытое письмо с обвинениями немецкой полиции в преступной халатности.

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Марина Совина
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