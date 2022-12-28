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07:04, 28 декабря 2022Культура

Внук Боба Марли умер в возрасте 31 года

TMZ: внук Боба Марли и регги-исполнитель Джо Мерса скончался в возрасте 31 года

Скриншот: YouTube / Ghetto Youths International

Музыкальный исполнитель в жанре регги и внук музыканта Боба Марли Джо Мерса (настоящее имя —Джозеф Марли) скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной смерти послужило состояние здоровья артиста, связанное с астмой. Точные обстоятельства его смерти не приводятся.

Джозеф Марли дебютировал на сцене в 2014 году. На его счету два студийных альбома.

Ранее стало известно, что на 59-м году жизни скончался актер из фильмов «Пианист» и «Тень вампира» Ронан Вайберт.

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Марина Совина
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