Внук Боба Марли умер в возрасте 31 года

TMZ: внук Боба Марли и регги-исполнитель Джо Мерса скончался в возрасте 31 года

Музыкальный исполнитель в жанре регги и внук музыканта Боба Марли Джо Мерса (настоящее имя —Джозеф Марли) скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной смерти послужило состояние здоровья артиста, связанное с астмой. Точные обстоятельства его смерти не приводятся.

Джозеф Марли дебютировал на сцене в 2014 году. На его счету два студийных альбома.

Ранее стало известно, что на 59-м году жизни скончался актер из фильмов «Пианист» и «Тень вампира» Ронан Вайберт.

