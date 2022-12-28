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06:30, 28 декабря 2022Наука и техника

Обезьян впервые ввели в состояние управляемой гипотермии

The Innovation: обезьян впервые ввели в состояние гипотермии

Фото: Hubi .img / Unsplash

Ученые Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук сообщили о первой достоверной гипотермии у нечеловеческих приматов, вызванной активацией группы нейронов гипоталамуса. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Innovation, помогут разработке методов гибернации для долговременных космических путешествий.

Специалисты изучили терморегуляцию у нечеловекообразных приматов Macaca fascicularis, объединив методы хемогенетики, позволяющие манипулировать активностью отдельных групп нейронов; функциональную магнитно-резонансную томографию, поведенческий анализ и мониторинг физиологических и биохимических показателей.

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Ученые нацелились на преоптическую область (POA) в гипоталамусе в мозге обезьян, модифицировав нейроны с помощью вирусных векторов, несущих в себе ген DREADD — искусственного созданного белкового рецептора, который позволяет управлять активностью нейронов с помощью специфичных препаратов. Оказалось, что активация подмножества нейронов POA с помощью клозапин-N-оксида достоверно вводит бодрствующих и спящих животных в состояние гипотермии.

CNO-индуцированная активность нейронов у приматов под анестезией вызывала снижение внутренней температуры тела, препятствуя при этом внешнему нагреву. Это демонстрирует, что возбуждающие нейроны в POA играют критическую роль в терморегуляции.

В отличие от мышей, которые обычно снижают активность и частоту сердечных сокращений, у обезьян поддержка температуры тела происходит за счет увеличения частоты сердечных сокращений, дрожи скелетных мышц и увеличения двигательной активности. Таким образом, механизм терморегуляции у приматов сложнее, чем у мышей.

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Александр Еникеев
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