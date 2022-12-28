Семь машин столкнулись в Москве и попали на видео

В Москве на улице Вавилова произошло массовое ДТП с участием семи машин

Семь автомобилей столкнулись на улице Вавилова в Москве. Момент массового ДТП попал на видео, которое опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как одна из машин пытается обогнать «Газель», однако задевает правым боком припаркованный автомобиль. Это приводит к столкновению с другими транспортными средствами.

Как сообщает ведомство, движение в районе аварии затруднено. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливают оперативные службы.

Ранее массовое ДТП произошло на Братеевском мосту, связывающем столичные районы Марьино и Братеево. По информации Дептранса, в столкновении участвовали шесть автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.