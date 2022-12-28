Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 28 декабря 2022Россия

Семь машин столкнулись в Москве и попали на видео

В Москве на улице Вавилова произошло массовое ДТП с участием семи машин
СюжетДТП в Москве:

Семь автомобилей столкнулись на улице Вавилова в Москве. Момент массового ДТП попал на видео, которое опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как одна из машин пытается обогнать «Газель», однако задевает правым боком припаркованный автомобиль. Это приводит к столкновению с другими транспортными средствами.

Как сообщает ведомство, движение в районе аварии затруднено. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливают оперативные службы.

Ранее массовое ДТП произошло на Братеевском мосту, связывающем столичные районы Марьино и Братеево. По информации Дептранса, в столкновении участвовали шесть автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Цены на нефть перешли к падению
Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы
На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй
Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России
Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили
ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии готовивших теракт проукраинских боевиков
Непобежденный американский боксер-чемпион попал под арест
Цены на газ в Европе резко упали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.