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13:41, 20 декабря 2022Россия

Массовое ДТП произошло на Братеевском мосту в Москве

На Братеевском мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве на Братеевском мосту, связывающем районы Марьино и Братеево, произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По информации ведомства, в столкновении участвовали шесть автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются.

Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения в сторону области.

Ранее на подмосковной трассе столкнулись две грузовые фуры, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась в два легковых автомобиля и микроавтобус. Двух пострадавших госпитализировали с травмами. Момент аварии попал на видео.

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Константин Лысяков
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