Массовое ДТП произошло на Братеевском мосту в Москве
На Братеевском мосту в Москве столкнулись шесть автомобилейСюжетДТП в Москве:
В Москве на Братеевском мосту, связывающем районы Марьино и Братеево, произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По информации ведомства, в столкновении участвовали шесть автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются.
Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения в сторону области.
Ранее на подмосковной трассе столкнулись две грузовые фуры, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась в два легковых автомобиля и микроавтобус. Двух пострадавших госпитализировали с травмами. Момент аварии попал на видео.