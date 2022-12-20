Массовое ДТП произошло на Братеевском мосту в Москве

На Братеевском мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей

В Москве на Братеевском мосту, связывающем районы Марьино и Братеево, произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По информации ведомства, в столкновении участвовали шесть автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются.

Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения в сторону области.

Ранее на подмосковной трассе столкнулись две грузовые фуры, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась в два легковых автомобиля и микроавтобус. Двух пострадавших госпитализировали с травмами. Момент аварии попал на видео.