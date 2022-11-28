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16:44, 28 ноября 2022Россия

Стало известно о пострадавших в результате массового ДТП с фурами под Москвой

Два человека пострадали в результате массового ДТП с фурами в Подмосковье

Фото: Shutterstock

Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием фур в Подмосковье. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России в Telegram-канале.

«Два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в заявлении ведомства. О характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.

Авария произошла около 14:30 на 50-м километре трассы М7 «Волга». По предварительным данным, сначала столкнулись две грузовые машины, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась еще в три легковых автомобиля.

Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что фуры после столкновения перегородили дорогу в обе стороны.

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Евгения Куликова
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