Стало известно о пострадавших в результате массового ДТП с фурами под Москвой

Два человека пострадали в результате массового ДТП с фурами в Подмосковье

Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием фур в Подмосковье. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России в Telegram-канале.

«Два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в заявлении ведомства. О характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.

Авария произошла около 14:30 на 50-м километре трассы М7 «Волга». По предварительным данным, сначала столкнулись две грузовые машины, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась еще в три легковых автомобиля.

Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что фуры после столкновения перегородили дорогу в обе стороны.