Две фуры перегородили трассу в результате масштабного ДТП под Москвой

Две фуры перегородили трассу М7 в результате ДТП в Московской области

Две фуры столкнулись и перегородили обе стороны трассы в результате масштабного ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье. Видео, снятое очевидцем произошедшего, публикует Telegram-канал Mash.

Столкновение произошло на 50 километре трассы М7. На кадрах показана образовавшаяся из-за аварии пробка, перед ней — столкнувшиеся грузовые машины, между которыми виднеется зажатый легковой автомобиль. Недалеко от места лежит оторванная водительская кабина, кузов одной из фур разрушен посередине, дорога усыпана частями столкнувшихся машин.

По данным канала, помимо фур в ДТП пострадали два легковых автомобиля и микроавтобус. Трех пострадавших госпитализировали в больницу.

По другой информации, пострадавших двое, как сообщает МВД, они получили телесные повреждения.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с тремя легковыми автомобилями», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что ставший виновником смертельного ДТП в Москве водитель «Газели» получил срок. В результате происшествия погиб младенец.