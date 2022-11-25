Устроившему пьяное ДТП с погибшим младенцем водителю «Газели» дали почти 8 лет колонии

В Москве ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла вечером 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское. «Газель» сбила несколько пешеходов, находившийся в коляске семимесячный мальчик погиб на месте, его двухлетний брат, мама и бабушка были госпитализированы. При освидетельствовании выяснилось, что водитель пьян. 35-летнего мужчину приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Ранее 25 ноября сообщалось, что водитель легковушки на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Москве.