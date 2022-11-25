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15:31, 25 ноября 2022Силовые структуры

Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок

Устроившему пьяное ДТП с погибшим младенцем водителю «Газели» дали почти 8 лет колонии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла вечером 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское. «Газель» сбила несколько пешеходов, находившийся в коляске семимесячный мальчик погиб на месте, его двухлетний брат, мама и бабушка были госпитализированы. При освидетельствовании выяснилось, что водитель пьян. 35-летнего мужчину приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Ранее 25 ноября сообщалось, что водитель легковушки на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Москве.

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Владимир Седов
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