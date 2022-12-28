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14:38, 28 декабря 2022Экономика

В США рассказали о проблемах при оказании помощи энергосистеме Украины

CNN: США столкнулись с проблемами при оказании поддержки энергосистеме Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Соединенные Штаты столкнулись с серьезными проблемами при оказании помощи энергетической инфраструктуре Украины. Об этом телеканалу CNN рассказал американский чиновник.

По его словам, более недели назад Киев получил от Вашингтона партию электрооборудования, которая включала автоматические выключатели, реле и разъединители. Она была направлена в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы Украины, обещанной администрацией президента США Джо Байдена.

Собеседник телеканала отметил, что при отправке помощи американской стороне пришлось считаться с нехваткой оборудования в общемировых цепочках поставок. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, США обратились к частному сектору, однако трудности в логистических цепочках остались. Кроме того, некоторая дорогостоящая техника, используемая в Штатах, несовместима с украинской электросетью, указал на еще одну сложность чиновник.

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В краткосрочной перспективе Вашингтон планирует поставить Украине технику, о которой она просила в первую очередь. Например, большие газовые генераторы. Собеседник CNN заметил, что даже при восстановлении всей электросети в стране, ее не смогут задействовать сразу на полную мощность. В связи с этим украинским властям придется продолжить практику веерных отключений света, пока не подтвердится, что электросети способны выдержать нагрузку.

Ранее в пяти областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме оставался существенным. Аварийные отключения действовали в Днепропетровской, Львовской, Киевской и других областях из-за превышения лимитов потребления. «Укрэнерго» уточнила, что восстановительные работы оборудования требуют значительного времени.

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Варвара Кошечкина
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