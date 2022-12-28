В сети восхитились внешностью сварщицы в рабочее и свободное время

Пользователи TikTok восхитились внешностью сварщицы Эшлин в рабочее время и в выходные

Сварщица Эшлин (фамилия неизвестна) с никнеймом @metalstickerash показала внешность в рабочее и свободное время и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка предстала с рабочими инструментами в руках и в униформе синего цвета, а также в сварочных маске и перчатках, которые были покрыты пятнами. Кроме того, на лице юзерши были видны следы грязи. Затем на размещенных кадрах блогерша позировала в одежде, которую носит в выходные. Так, она примерила обнажающий плечи белый наряд и распустила волосы.

Зрители сделали комплименты инфлюэнсерше в комментариях. «Ты красивая даже тогда, когда испачкалась на работе», «Бесспорно, ты прекрасна», «Я влюблен», — отметили они.

Ранее в декабре военнослужащая Итцель Эрнандес из США восхитила пользователей сети внешностью в откровенных нарядах. В начале ролика служащая в армии жительница Калифорнии предстала в камуфляжной униформе, состоящей из рубашки и брюк, и в массивных бежевых ботинках.