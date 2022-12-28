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08:02, 28 декабря 2022Культура

Из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США

Режиссер Кэмерон: из «Аватара 2» вырезали около 10 минут из-за проблем с оружием в США

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Esquire Middle East сообщил, что из фильма «Аватар: Путь воды» вырезали около десяти минут.

По его словам, это связано с тем, что некоторые сцены демонстрировали оружие и насилие. Кинорежиссер объяснил, что он не захотел превращать оружие в фетиш, так как это побуждает лишь к насилию в американском обществе.

Кэмерон добавил, что когда-то в фильме «Терминатор» он много времени уделял оружейной тематике. Он отметил, что в настоящее время в Соединенных Штатах это стало острой темой в связи со случаями массовой стрельбы. «То, что происходит с оружием в нашем обществе, вызывает у меня тошноту», — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что «Аватар: Путь воды» собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате. Кассовые сборы сиквела составили 855 миллионов долларов за 10 дней после премьеры картины. По этому показателю лента заняла пятое место в рейтинге самых кассовых

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Марина Совина
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Из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США
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